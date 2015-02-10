حقيقة ارتباط حسن الرداد بابنة سمير غانم

نفى الممثل المصري حسن الرداد ما تردد مؤخراً، حول ارتباطه بالممثلة إيمى سمير غانم، مؤكداً أن كل ما تردد في هذا الصدد ما هي إلا إشاعات وليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار الرداد إلى أنه يتعرض لمثل هذه الإشاعات بعد أن يقدّم عملاً فنياً مع أي فنانة، وأضاف الرداد أنه عندما يقرر الزواج سيعلن بنفسه إلى الجميع خبر زواجه، مؤكداً أنه حريص على أن يشارك جمهوره وزملائه فرحته عندما يقرر الدخول إلى القفص الذهبي.

هذا وقد شدد الفنان حسن الرداد على إنه مستاء من الإشاعات والفبركات الصحفية التي تطاله من حين لآخر، مطالباً الجهات الصحافية الحصول على أخباره والتأكد منها من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية، أو من خلال مكتبه الإعلامي أو التواصل معه شخصياً، حتى لا تتعرض أي جهة، للمسائلة القانونية بسبب أخبار مغلوطة تنشر عنه.

وكانت شائعات قد انتشرت تفيد بارتباط الممثلين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، خصوصاً بعد ظهورهما معا لأكثر من مرة وكان أخرها في عرض مسرحية "تياترو" للممثل أشرف عبد الباقي.

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