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الحزب الحاكم بموريتانيا يدعو القوى السياسية والمعارضة لحوار شامل

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دعا الحزب الحاكم في موريتانيا جميع القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي سيجمع الأغلبية والمعارضة ويجري التحضير له حاليًا بعد تقديم لـ«تنازلات» ووعود بحل البرلمان والاستجابة لمطالب المعارضة إذا تمخض الحوار عن تفاهم.

وأعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محمد، استعداد حزبه للدخول في «حوار وطني شامل»، وذلك في ظل مساعي واتصالات بين المعارضة والحكومة، حسبما أفادت قناة «العربية»، الثلاثاء.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الحزب يدعم الحوار ويدعو إليه «بقلوب منفتحة ونوايا صادقة»، قائلا «أدعو كافة القوى الوطنية من موالاة ومعارضة للتكاتف من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي الموريتاني والدخول في حوار شامل حول القضايا الوطنية كافة من أجل المصلحة العليا للبلد».

وقال مصدر مطلع في حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة، إن الحزب وضع بعض الشروط للدخول في حوار سياسي جاد مع النظام، منها إقالة بعض المسؤولين كبادرة حسنة وإعلان ممتلكات الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

وشكل حزب تكتل القوى الديمقراطية لجنة خاصة لصياغة وثيقة تتضمن شروط الحزب للدخول في الحوار، ويبقى موقف التكتل الذي يشكل نسبة مهمة من المعارضة الموريتانية من المشاركة في الحوار المرتقب مرهون بقبول شروطه.

وكان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز قد فاجأ الموريتانيين بإعلان استعداده لحوار مفتوح مع المعارضة، ثم تبعته تصريحات من وزراء حكومته لتأكيد أهداف الحوار، تلى ذلك اقتراح قدمه رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين في إطار مساعيه لفتح حوار مع المعارضة تتضمن تنازلات عدة.

وتأتي الدعوة للحوار في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي احتجاجات الطلاب والعمال، وتصاعد الأزمة العرقية في موريتانيا.

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