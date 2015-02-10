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معارك عنيفة بين الأكراد و«داعش» بمدينة تل أبيض السورية

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ذكرت مصادر بالمعارضة السورية، الثلاثاء، أن مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش أصبحت هدفًا للمقاتلين الأكراد.

ونقلت «سكاي نيوز»، الثلاثاء، عن شهود عيان قولهم «إن معارك عنيفة بدأت في قرى مدينة تل أبيض مؤكدين هروب عشرات العائلات إلى تركيا.

وتعتبر مدينة تل أبيض السورية الواقعة على الحدود مع تركيا من المدن المهمة لتنظيم داعش المتطرف، حيث قام التنظيم بحفر الأنفاق وإنشاء تحصينات على كل مداخل المدينة.

من جهة أخرى، قال ناشطون سوريون إن 20 شخصًا على الأقل قتلوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في مدينة دوما، وإن العشرات قد أصيبوا وبعضهم في حالة خطرة.

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