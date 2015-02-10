تسليم جوائز مصر في عيون أطفال العالم بألمانيا

قام، دكتور محمد حجازي، سفير مصر في ألمانيا بتكريم مجموعة من الأطفال الألمان الفائزين في مسابقة مصر في عيون أطفال العالم، وتسليمهم الميداليات وشهادات التقدير التي حصلوا عليها.

وألقى السفير كلمة بهذه المناسبة أبدى فيها سعادته لاهتمام الأطفال الألمان بمصر، مشيداً بموهبتهم الفنية والتي عكسها المستوى المتميز الذي اتسمت به لوحاتهم، ومشيراً إلى اهتمام الحضارة المصرية القديمة بفن الرسم، حيث استخدمه المصريون القدماء في النقوش الموجودة بالمعابد والمقابر، وعبروا به عن تاريخ مصر ونمط الحياة في مصر القديمة.

وأكد السفير حجازي على حرص مصر على تشجيع المواهب الشابة، ودعم الفنون والثقافة، مشيراً إلى أن أهمية الثقافة كأحد أدوات ربط الشعوب ببعضها وتعزيز علاقاتها، ودعا الفائزين إلى زيارة مصر للتعرف على حضارتها وتاريخها والتعرف على ثقافة شعبها، كما أهداهم مجموعة من الهدايا التذكارية المصرية.