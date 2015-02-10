رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البريطاني يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، “ريتشارد أوتاوى”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، قادمًا من لندن على رأس وفد من البرلمان البريطاني فى زيارة للقاهرة، تستغرق يومين يلتقي خلالها عدد من المسئولين.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من المسئولين الحكوميين المصريين ووزير الخارجية سامح شكرى، ومسئولين غير الحكوميين، وبعض السياسيين وبعض الممثلين عن 14 حزبً سياسيًا، ويلتقي ممثلين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدنى ومحللين من الإعلاميين والخبراء، ومسئولين فى وزارة الدفاع لبحث تطورات الاوضاع بالمنطقة.