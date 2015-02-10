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محلب يلقي الكلمة الرئيسية بختام القمة الحكومية بدبي

  • مصر
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يشارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في القمة الحكومية الثالثة التي تعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلقي، الأربعاء، الكلمة الرئيسية بالجلسة الختامية للقمة التي افتتحت أعمالها، الاثنين، بمدينة جميرا بدبي وتستمر لمدة 3 أيام، تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة ممثلي حكومات ٨٧ دولة.

ويتناول محلب في كلمته، الخدمات الحكومية التي تقدم لجمهور المواطنيين وسبل تطويرها لتواكب التطورات العالمية والاحتياجات الحياتية للمواطنين وكذلك الجهود التي تبذلها في لتحقيق الاستقرار السياسي واستكمال خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي، في مارس المقبل، وجهود التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية للمواطنيين.

ومن المقرر أن يلتقي محلب، الخميس، خلال زيارته لدولة الإمارات والتي تستغرق يومين بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعددًا من كبار المسؤولين، وذلك لبحث تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، وكذلك العلاقات الثنائية المصرية الإماراتية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما يلتقى عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين ودعوتهم للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي الشهر المقبل بشرم الشيخ والعمل على جذب المذيد من الاستثمارات.

وسيعقد محلب مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، الخميس، يتناول فيه تطورات الأوضاع في مصر والاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية في المجال الاقتصادي والاستثماري لتهيئة المناخ في مصر لجذب الاستثمار والتيسير على المستثمرين ومشروعات القوانيين التي تساهم في تحقيق ذلك قبيل المؤتمر الاقتصادي.

وكانت القمة الحكومية الثالثة قد انطلقت، الاثنين الماضي، في دبى بمشاركة ممثلين لحكومات ٨٧ دولة في هذه القمة الأكبر عالميًا، والتي تناقش الجيل القادم من حكومات المستقبل وأهم المتغيرات العالمية في مجال التطوير الحكومي، حيث افتتح فعالياتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما افتتح على هامشها «متحف المستقبل»، والذي ضم تصورًا للجيل القادم من حكومات المستقبل ومعرضًا يحوى تقنيات جديدة تستخدم لأول مرة لتقديم الخدمات الحكومية المستقبلية، بالإضافة للعديد من التطبيقات والابتكارات والتي ستشكل جيلا جديدًا من خدمات الحكومات.

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