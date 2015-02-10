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الطب الشرعي يفسر.. تقارير خاطئة من الصحة ومشاكل في حادثة الدفاع الجوي

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الطب الشرعي يفسر.. تقارير خاطئة من الصحة ومشاكل في حادثة الدفاع الجوي الطب الشرعي يفسر.. تقارير خاطئة من الصحة ومشاكل في حادثة الدفاع الجوي

تحدث هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي عن عدد من الأشياء الشائكة التي واجهته في حادثة الدفاع الجوي التي شهدت سقوط 22 قتيلا.

وقال عبد الحميد عبر قناة CBC Two: "هناك تقارير خاطئة صدرت عن وزارة الصحة تقول إن اثنين ماتا بالغاز المسيل للدموع".

وتابع "التقارير لا تكتب هكذا.. فنحن فقط نوضح سبب الوفاة، وهو الاختناق في تلك الحالة وليس أي شيء أخر".

وعن أسر الضحايا الذين رفضوا التوقيع على تقارير الطب الشرعي، تحدث عبد الحميد.

وأفصح "الأسر كانت تطلب أن نكتب في التقرير إن الوفاة حدثت بسبب اشتباكات من جانب الأمن.. نحن لا نكتب هذه الأشياء في تقاريرنا، صيغة التقرير تقول فقط سبب الوفاة، لهذا رفضوا التوقيع".

وأضاف "بحثت عن محام يثق فيه الحضور، وجعلته يوضح لأسر الضحايا الأمر من الناحية القانونية ليعرف الجميع حدود عملنا".

وتم توجيه سؤال لعبد الحميد عن هل هناك من مات بالغاز المسيل للدموع في تلك الواقعة فعلا، فأجاب "كل حالات الوفاة حدثت نتيجة اختناقات، ليس الغاز سببها الرئيسي، لكنه قد يكون سببا ساهم فيما حدث".

وأوضح أن أغلب الحالات تعاني من تهشم للصدر واختناقات نتيجة التدافع، مفصحا "الأمر يشبه من يتوفاهم الله في فترة الحج".

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