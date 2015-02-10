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عمر جابر: لا تسبوا اللاعبين .. ولن ألعب للزمالك مجددا

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عمر جابر: لا تسبوا اللاعبين .. ولن ألعب للزمالك مجددا عمر جابر: لا تسبوا اللاعبين .. ولن ألعب للزمالك مجددا

أكد عمر جابر قائد الزمالك أن لاعبي الفريق الأبيض لم يكونوا على علم بسقوط ضحايا خارج ملعب الدفاع الجوي.

وكان 22 مشجعًا من الجماهير البيضاء فقدوا حياتهم بعد اشتباكات مع قوات الأمن خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي قبل لقاء الزمالك وإنبي.

وتحدث عمر جابر في تصريحات تليفزيونية قائلا: " قررت عدم اللعب منذ بداية الأحداث، مع وقوف الجماهير أمام حافلة الفريق".

وأضاف " أحتاج إلى البعد عن الأحداث تماما، ولن ألعب مجددا للزمالك.. وأتمنى أن يحقق النادي ما سمعته فعلا عن نيته عدم تجديد عقدي".

لن ألعب

وأوضح عمر جابر أن بعض من الجماهير قد أخبرت لاعبي الفريق والجهاز الفني بأن هناك ضحايا سقطوا نتيجة الاشتباكات، " وقتها قررنا عدم لعب المباراة".

 

وأكمل "البعض كان يعلم بما قاله الجماهير من سقوط بعض الضحايا والبعض لم يكن يعلم مطلقا".

وتابع "مع وصولنا إلى الملعب أكد لنا بعض المسؤولين أنه لم يحدث أي حالة وفاة، ولكني كنت قد قررت بأني لن أشارك في المباراة".

وأشار جابر إلى أن حازم إمام قائد الفريق وبعض لاعبي الفريق ألحوا عليه للعب من أجل الجماهير التي دخلت الملعب، لكنه أخبرهم بأنه لا يستطيع مطلقا.

وواصل عمر حديثه، قائلا: "لقد تم حقني من قبل طبيب الفريق نظرا لحالة جسدي فلم أكن استطيع الوقوف على قدمي".

ودافع عمر جابر عن لاعبي الزمالك، مشيرا "على الرغم من مهاجمتهم لي، إلا أنني أطالب الجماهير بعدم توجيه السباب لهم".

وأردف "إذا تأكدوا من خبر سقوط ضحايا فلم يكن أي لاعب سيشارك في المباراة".

وأختتم عمر جابر حديثه متمنيا إنهاء عقدة مع النادي، وأتم "لن استطيع اللعب مجددا للفريق وسط تلك الأحداث والأجواء وحديث اللاعبين ضدي".

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