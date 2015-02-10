ما قبل الدفاع الجوي وبورسعيد.. تراجيديا الروايات الرسمية

نظرية "أقفاص الحيوانات" التي كانت تعني وضع أسلاك شائكة وحواجز حديدية بين الجمهور والملعب أثبتت كارثيتها في هليسبروه، بعد وفاة 96 شخص أصغرهم في الـ11 من عمره وهو ابن عم ستيفان جيرارد نفسه، إنها سياسة التعامل التي انتهجتها الحكومات البريطانية لعقدين في التعامل مع أزمة الهوليجانز. والتي كانت تتضافر مع أزمة دخول بدون تذاكر، تذاكر دون أماكن.

هذه كانت هليسبروه.. حدثت في أبريل 1989، ورغم كل التطور الذي حدث في إنجلترا، ظلت مصر في 2014 تظهر أمام العالم كأنها فصل في حادث هليسبروه.

وقبل هليسبروه، كان هناك هيسل..

فربما كانت هي المرة الأولى التي لا ينتبه فيها أليساندرو عندما تمرر له الكرة من أحد الأصدقاء، تركها تمر من خلفه في الساحة الخلفية لمنزله في بلدة فينيتو، مفضلاً استراق النظر من النافذة إلى داخل المنزل.

عيناه على التلفاز مندهشاً من عدم بداية المباراة التي ينتظرها لأسبوع كامل حتى الآن، ساعة كاملة من التأخير منتظراً رؤية بطله بلاتيني، كل ما يمكن رؤيته هي تفاصيل وجوه والديه وصديقهما الذي دعاهم لمباراة العام آنذاك بين فريقه المفضل يوفنتوس وليفربول.

وجوه من الصدمة الخالصة، بعدها بساعة عندما بدأت المباراة نفسها، أخبر الوالدان أليساندرو ديل بييرو بحقيقة مصرع 39 شخصاً في الملعب قبل انطلاق اللقاء بملعب استاد هيسيل المستضيف للقاء.

بالنسبة لابن عائلة ديل بييرو في سن 10 سنوات كان الأمر فائقاً للحد، ففضل الذهاب إلى منزله، بعدها بأيام علم أن أصغر ضحايا هيسيل هو صبي يكبره بعام واحد فقط.

في نفس الوقت الذي كان يطل فيه أليساندرو ديل بييرو من النافذة لتتبع الأمور كان ستيافانو تاكوني حارس يوفنتوس يطل من بوابة غرفة خلع الملابس الخاصة بفريقه، والتي حاول جيامبييرو بونابيرتي رئيس يوفي إحكام إغلاقها جيداً حتى لا تتسرب تفاصيل الكارثة التي تحدث على أرض الملعب.

لكن فضول تاكوني دفعه للخروج للممرات الداخلية، ما كشف له عن اثنين من مشجعي فريقه وهما يصرخان فيه أثناء تلقيهما العلاج، وقتها فقط استوعب تاكوني وباقي لاعبي فريقه أن هناك واقعاً مختلفاً عن احتفالية نهائي بطولة أوروبا للأندية أبطال الدوري آنذاك.

واقع اضطرهم لخوض اللقاء رغم صف الأجساد المتراصة والملفوفة بأعلام أنديتها خارج الملعب في الطريق الرئيسي تمهيداً لنقلها إلى "مكان" آخر.

استاد هيسيل كان بمثابة استفاقة القارة العجوز بأكملها على كل ركام الثمانينات، خاصة على الجانب الإنجليزي الذي اكتشف يأسه في حقبة تاتشر.

كان الضربة القاصمة كونه مستضيف الحدث الأكبر ذلك العام، لم تكن هناك كارثة مذاعة تلفزيونياً على هذا النحو من قبل، لتدخل عالم الروايات الرسمية محوراً جديداً، خاصة أن السلطات ألقت باللوم الكامل على محاولات تعدي جمهور ليفربول على نظيره الإيطالي في المدرج "زد"، دون الوضع في الاعتبار أن حوائط ملعب هيسيل كانت متهالكة في أجزاء عديدة منها، ومنها الحائط الذي سقط بمشجعي اليوفي.

تلك الرواية الرسمية التي لم تظهر اهتماماً كبيراً بطبيعة الخلافات والمواجهات التي تمت بين مشجعي ليفربول ومشجعي روما في نهائي نفس البطولة عام 1984 بالعاصمة الإيطالية، وطبيعة السوق السوداء لبيع التذاكر التي وضعت في نهاية الأمر مشجعي الناديين المتنافسين جنباً إلى جنب في ذلك المدرج المأساوي، واكتشاف قوات الأمن عدم استعدادها لمواجهة أي كارثة تفوق بضعة مناوشات بين جمهور فريقين.

تماما مثل تلك الرواية الرسمية التي تقول إن المشكلة كانت في التذاكر، وتجاهلت الاختناقات وعدد التذاكر المتاحة وطريقة الحصول عليها ودعوات الإدارة الخفية للجماهير بأن تأتي لتدخل على كل حال، تجاهلت خلفيات الحنق والمشاحنات بين أطراف الصراع، وركزت على أزمة رغبة البعض حضور المباراة بدون تذاكر.

"يقتل زوجته من أجل 20 جنيها" عنوان يتكرر كثيرا على صفحات الحوادث بالرغم من أنه لا يعبر فعلا عن حجم الكارثة ويغفل كثيرا من الملابسات وخلفيات الصراع بينهما.