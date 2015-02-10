من بورسعيد للدفاع الجوي .. ما أشبه الليلة بالبارحة

الأحداث تتكرر والحزن واحد .. حزن على روح مشجع صعدت لبارئها بعدما ذهب لمشاهدة مباراة كرة قدم في مصر.

فقد لحق 22 مشجعا ينتمون للزمالك في حادثة الدفاع الجوي بـ74 سبقوهم قبل ثلاث سنوات في بورسعيد يشجعون الأهلي.

ردود الأفعال التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية تبدو مكررة لما حدث في الـ24 ساعة التالية لفاجعة بورسعيد في 2012.

ويستحضر FilGoal.com ردود الأفعال التي أعقبت حادثة بورسعيد والتي من المتوقع رؤية مثلها في الأيام القليلة المقبلة أو لا.

ومن جانب اتحاد الكرة سارت الأحداث هكذا

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