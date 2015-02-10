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من بورسعيد للدفاع الجوي .. ما أشبه الليلة بالبارحة

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الأحداث تتكرر والحزن واحد .. حزن على روح مشجع صعدت لبارئها بعدما ذهب لمشاهدة مباراة كرة قدم في .

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فقد لحق 22 مشجعا ينتمون للزمالك في حادثة الدفاع الجوي بـ74 سبقوهم قبل ثلاث سنوات في بورسعيد يشجعون الأهلي.

ردود الأفعال التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية تبدو مكررة لما حدث في الـ24 ساعة التالية لفاجعة بورسعيد في 2012.

ويستحضر FilGoal.com ردود الأفعال التي أعقبت حادثة بورسعيد والتي من المتوقع رؤية مثلها في الأيام القليلة المقبلة أو لا.

ومن جانب اتحاد الكرة سارت الأحداث هكذا

إقالة اتحاد الكرة وتحويله للتحقيق

في بيان رسمي.. الفيفا يدعم اتحاد الكرة ضد قرار الجنزوري

استقالة جماعية لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة المستقيل يحمل الأمن مسؤولية أحداث بورسعيد

في النادي الأهلي سارت الأمور هكذا

الأهلي يستقبل التعازي لمدة 3 أيام

جوزيه يتقدم باستقالته لإدارة الأهلي

 

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جوزيه مستمر مع الأهلي

جوزيه يتبرع بـ375 ألف جنيه لأسر ضحايا كارثة بورسعيد

سرادقان داخل وخارج الأهلي لتلقي العزاء

مجلس إدارة الزمالك في الجزيرة لتقديم واجب العزاء

أبو تريكة يفضل عزاء الأولتراس عن "أصحاب المقام الرفيع"

بالصور والفيديو.. نجوم الكرة المصرية في عزاء الأولتراس

طرد عمرو موسى من جنازة أحد شهداء الأهلي

بالصور.. حمدي يجتمع بأسر شهداء بورسعيد

مواجهة ودية بين الأهلي والزمالك لصالح ضحايا بورسعيد

الأهلي يقدم عمرة لأهالي الضحايا

بالصور - "أهلي ستورز" تخلد ذكرى شهداء بورسعيد بقمصان جديدة

من جهة النجوم كانت ردود الأفعال هكذا

 

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بالفيديو .. التوأم يعتزل الكرة في مصر

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زكي: لن ألعب في مصر إذا لم يحاسب الجناة

زيدان يفسر احتفال البزازة!

رسميا وشعبيا سارت الأمور هكذا

مظاهرات حاشدة للتنديد بأحداث بورسعيد

البرلمان يطلب شهادة أولتراس أهلاوي حول أحداث بورسعيد

حبس 50 متهما في أحداث مباراة المصري والأهلي

القبض على 3 مسجلين خطر شاركوا في أحداث بورسعيد

شكوك متزايدة حول دور الأمن في بورسعيد مع استمرار تقصي الحقائق

تقصي الحقائق تدين الأمن بـ6 كوارث.. وتكشف مصائب خطة التنظيم

10 مخالفات قاتلة من اتحاد الكرة أثمرت مأساة بورسعيد

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فيديو اليوم السابع

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