الطب الوقائي: 6 إصابات وحالتي وفاة بإنفلونزا الطيور خلال الشتاء بسوهاج

سجلت محافظة سوهاج 8 حالات للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور داخل المحافظة منذ بداية موسم الشتاء الحالى تماثلت جميعها للشفاء باستثناء حالتين لسيدتين توفيتا نتيجة الإصابة بالمرض .

وبحسب الدكتور مصطفى والى مدير إدارة الطب الوقائى بالمحافظة في تصريحات خاصة «للمصرى اليوم» فإنه تم حجز 79 حالة اشتباه للإصابة بالمرض منذ بداية موسم الشتاء الحالى وتقديم العلاج اللازم لها وتحليل العينات الخاصة بهذة الحالات والتى جاءت جميعها سلبية للمرض باستثناء ال8 حالات السابق ذكرها والتى تأكد إيجابيتها للإصابة بالمرض.

وقال والى أنه تم تقديم العلاج اللازم والرعاية اللازمة وعقار «التامفلو» للحالات المصابة مما كان له التأثير المباشر والفعال في شفائها من المرض إلى جانب القيام بفحص الأشخاص المخالطين لهذة الحالات والتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى إلى جانب إعدام الطيور المنزلية في منازل الحالات المصابة ورشها وتطهيرها.

وشدد والى على أن حالتى الوفاة اللتين شهدتهما المحافظة نتيجة الإصابة بالمرض لم يكونا لقصور في المتابعة أو العلاج لمكافحة المرض وإنما إحدى الحالتين كانت لمدرسة من مركز البلينا وكانت تعانى من ضعف في المناعة مع إصابتها بإلتهاب رئوى حاد أثر على حالتها مؤكدا أن نتائج تحاليل عينات الحالة بعد اعطائها عقار التامفلو أكدت شفائها من مرض انفلونزا الطيور مما يؤكد أن وفاتها جاءت نتيجة لضعف مناعتها.

وأضاف والى بأن حالة الوفاة الثانية كانت لسيدة جاءت إلى المستشفى متأخرة بعد أسبوع من إصابتها بالمرض والعلاج في العيادات الخاصة وعدم قدرة أطباء العيادات الخاصة على التشخيص الدقيق لحالتها وتأكيد إصابتها بالمرض إلا بعد احتجازها بمستشفى الحميات وتأكيد إصابتها لكن بعد تأخر حالتها.

وطالب والى المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن الإبلاغ الفورى عن حالات النفوق بإدارات الطب البيطرى والتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض إنفلونزا عليهم مؤكدا أن تلقي المصابين بمرض إنفلونزا الطيور عقار «التاميفلو» خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.