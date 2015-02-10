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فتح طريق «الغردقة – سفاجا» بعد قطعه من عمال قرية سياحية بسبب الرواتب

  • مصر
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أعادت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر الحركة المرورية لطبيعتها بطريق الغردقة سفاجا بمنطقة القري السياحية بعد إقناع عمال إحدى القري السياحية بعدم قانونية قيامهم بقطع الطريق، وأن ذلك مخالف للقانون وأن مشاكلهم مع ملاك القرية السياحية التي يعملون بها لن تحل بهذه الطريقة وتم فتح الطريق دون حدوث أي مشكلات بين الأمن والعمال.

كان نحو 200 من العاملين بإحدى القرى السياحية بالغردقة قطعوا، مساء الإثنين، طريق القرى السياحية، أمام الحركة المرورية القادمة من جنوب الغردقة، ومنعوا السيارات من المرور، ووضعوا الأحجار والحواجز المعدنية وسط الطريق، احتجاجًا على امتناع صاحب القرية السياحية التي يعملون بها عن صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية.

تلقت أجهزة الأمن بالغردقة إخطارًا من شرطة النجدة بقيام العاملين بقرية سياحية بمنطقة «الانتر» بقطع طريق «الغردقة – سفاجا» باتجاه الغردقة، مما أدى إلى تكدس السيارات وارتباك الحركة المرورية.

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