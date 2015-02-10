جنرال موتورز: مليون دولار تعويضا عن كل حالة وفاة بسبب عيوب سياراتها

قررت شركة جنرال موتورز الأمركية، الإثنين، صرف ملايين الدولارات كتعويض من أحد صناديق الشركة لأسر 52 شخصا لقوا حتفهم في حوادث سير وقعت بسبب عيب فني في زر تشغيل سيارات صغيرة تنتجها الشركة.

ونشرت الحصيلة الجديدة للضحايا، والتي تزيد شخصا عن الحصيلة التي أعلنت الإثنين الماضي، بواسطة خبير التعويضات، كينيث فاينبيرج.

وبحسب الدليل الإرشادي، الذي وضعه فاينبيرج نفسه، والذي عينته جنرال موتورز لتولي الملف وتخصيص وسداد التعويضات، فإن كل أسرة ستنال تعويضا قدره مليون دولار.

وتلقى صندوق التعويضات اعتبارا من الجمعة الماضي 4237 طلب تعويض عن وفاة أو إصابة.

وبالإضافة إلى الإصابات، حدد فاينببيرج 79 إصابة مستحقة للتعويض.

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم طلبات استحقاق التعويضات قد مر في 31 يناير الماضي وتسلمت الشركة 57 طلب تعويض آخر الأسبوع الماضي عليها أختام بريدية بالموعد النهائي.

وقالت كامايل بيروس نائب مدير الصندوق، الإثنين، إنها تتوقع وصول عدد إضافي قليل من المطالبات بالبريد.

وأدركت جنرال موتورز مشكلة أزرار تشغيل المحرك المعيبة في طرازها “شيفروليه كوبالت” وعدد من طرازاتها الأخرى صغيرة الحجم منذ ما يزيد على العشر سنوات، لكنها لم تستدع السيارات المعيبة من السوق حتى عام 2014.

وتكمن المشكلة، التي تواجه 2.6 مليون نسخة من تلك السيارات موزعة حول العالم، في أن زر تشغيل المحرك قد ينزلق عن وضع “تشغيل” ما قد يؤدي إلى توقف السيارة فجأة ما يؤدي بالتالي إلى تعطيل خاصية “التحكم الآلي المعزز في المقود” (باور ستيرينغ) ويعطل عمل الوسائد الهوائية.