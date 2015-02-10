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ما الذي جمع راني موخيرجي بالأمير تشارلز؟

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الإثنين 09-02-2015 22:17

حضرت النجمة الهندية Rani Mukerji العشاء الخيريّ الذي أقيم في لندن، بحضور الأمير البريطاني Charles وزوجته دوقة كورنوول Camilla Parker.

وكانت دعوة وُجّهت إلى نجمة بوليوود لحضور العشاء الذي ضمّ أكثر من 300 ضيف، بهدف المساهمة في الترويج لجهود الصندوق الآسيوي البريطانيّ المعنيّ بتمكين المحرومين في جنوب آسيا.

وقد اجتمعت Rani، التي تميّزت بإطلالة رائعة، وهي ترتدي فستاناً باللون الذهبي، بالأمير وزوجته، حيث التقطت الصور لهم سويّاً.

يُذكر أنّ Rani Mukerji حضرت إلى لندن بمناسبة العرض الأول لفيلمها "Mardaani ".

 

من أحبّت راني موخرجي قبل زوجها الأخير؟

 

 

 

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