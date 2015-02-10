شمس تسترجع حقها بجلد محامي أحلام

نشرت الفنانة الكويتية شمس محضراً، صادر عن وزارة الداخلية في بلد الإمارات، يفيد بجلد المدعو نايف عبيد الله اليوسف، والذي تقول شمس إنه محامي أحلام. ولتُثبت كلامها، نشرت شمس صور لأحلام تجمعها بالمحامي اليوسف.

وأكدت شمس، أن حكم الجلد صدر بحق اليوسف بسبب دعوى القذف والذم والتشهير التي رفعتها هي ضده.

ومن جهة ثانية، شكرت الفنانة الكويتية السلطات الإماراتية معتبرةً أنها أخذت لها حقها مغردةً: "شكراً للمملكة شكراً لوزارة الداخلية بقيادة محمد بن نايف نصيحة مني كل حد شتمكم وقذفكم اشتكوه ومحمد بن نايف يجيب حقكم"، وأشارت شمس إلى أن الإمارات هي بلد القانون فغردت: "هي مفكرتها فوضى هذه الإمارات بلد القانون وكل من تورط راح يجي واليوم كنت عند أكبر محامي في البلد".

وشرحت شمس الأسباب وراء إلقاء القبض على المحامي فكتبت: "تم اليوم وبحمد الله وبشكر وزارة الداخلية ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلقاء القبض على المدعو نايف اليوسف محامي أحلام وإيداعه السجن بعد هروبه لفترة من المملكة وتنفيذ حكم الجلد بحقه ولذلك لجريمة القذف بحقي وسيسجن مدة ثلاث شهور ونطالب المحكمة بزيادة المدة لقضايا آخرى سترفع قريباً عليه هذا وسيكون مصير كل شتام وقاذف لخلق الله في أي مكان اشتكوا ولا تترددون والمظلوم ربي ما يخليه وراح تأخذون حقكم مرة ثانية شكراً للمملكة".

كما نشرت شمس بيان آخر صادر عن وزارة الداخلية أيضاً يفيد بإلقاء القبض على نايف في مطار الرياض بعد أن كان قادماً من دبي فعلقت على البيان: "هذا أمر إلقاء القبض عليه في مطار الرياض شكراً لكل إلي ساهموا بتنفيذ القانون شكراً مرة آخرى لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن نايف منشنو المستهترين والشتامين في أعراض الناس هنا رقم الجواز والأوراق الثانية الهوية المدنية".

وأكدت شمس أن نايف اليوسف هو محامي أحلام من خلال نشر صور لأحلام تجمعها باليوسف، والتي أرفقتها أحلام بحملة: "محامي الملكة نايف اليوسف"، فكتبت شمس: "هذا اعتراف رسمي من صفحتها في الإنستغرام أن اسمه محاميها وتم إلقاء القبض عليه في مطار الرياض قادم من دبي وهو يوهم الناس أنه كان في باريس، هربان من العدالة شكراً للمحامي وليد القحطاني بيض الله وجهك".

كما وجّهت شمس عدة تغريدات مباشرة لأحلام من خلال حسابها الخاص في موقع "تويتر"، لتؤكد أن نايف اليوسف هو محاميها الخاص فكتبت: "إن قرار المحكمة في المملكة صدر ضد اسمه إلي مسمي فيه حسابه وأنا من حقي إعلان الحكم وإن الحكم صدر في كل الإعلام ضده"، وأضافت: "وبخصوص البلاغ الكاذب إلي إنتي مقدمته علي جهلك حتى في القانون ماعلمك إنك إنتي منزله اسمه محامي الملكة يعني صناعتك"، وتابعت شمس: "وهذا ومليار دليل إنك معطياه هذا اللقب ورايحه تشتكين إني مشهرة فيك وأنه هو مو محاميك وإن أنا مسميته".

وأضافت شمس موجهةً تغريداتها إلى أحلام: "أتمنى منك وأمام كل خلق الله من جن وإنس ومن إلي إنتي منهم أن لما أجيبك المحكمة لاتنكرين وتقولين ما أقصد شمس وتهربين خلك قوية"، وأضافت: "عزيزتي أنا إنسانة وواعية ولا أنطق بجهل وراح أحول الموضوع رأي عام على كل من ساندك في البلاغ الكاذب وحن في بلد زايد القانون".

كما استهزأت شمس بأحلام لتأييدها ساسية أردوغان فغرّدت: "نظام البلطجة هذا لا تستخدمينه في بلد القانون الإمارات روحي استخدميه في تركيا عند أردوغان إلي تعشقينه وراح أحولها رأي عام".

من جهتها، لم ترد أحلام على كل ما وجهته شمس لها، بل اكتفت بنشر فيديو وهي باريس مشيرةً إلى أن نايف هو من قام بتصويرها وأرفقته بتعليق: "الآن جسر المحبين ههه ونايف بس يصورني"، وأضافت: "مع زوجي وحبيبي الغالي ومن أجمل أيام باريس اليوم"، فردت عليها شمس بتغريدة تؤكد فيها أن تاريخ نشر الفيديو قديم وليس حديثاً فقالت: "طلعي تاريخ التصوير وهذا رقم شرطة الملز تطمني عليه بعد مادمرتي مستقبله منك الله"، مشيرةً إلى تدمير مستقبل المحامي المهني.

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