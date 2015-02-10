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هل يتزوج أحمد عز غداً؟

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هل يتزوج أحمد عز غداً؟ هل يتزوج أحمد عز غداً؟

الثلاثاء 10-02-2015 00:15

ذكر برنامج "ET" بنسختة العربية، الذي يعرض يومياً على قناة mbc4، أن الممثل المصري أحمد عز سيتزوج غداً الثلاثاء من فتاة تدعى داليا وهي من خارج الوسط الفني، ولكن حتى الآن لم يؤكد عز الخبر أو ينفيه، لاسيما إنه قام مؤخراً بتحذير بعض الصحافيين من الكتابة عن هذا الموضوع دون أن يتطرق معهم إلى أي تفاصيل.

وكانت الممثلة المصرية زينة قد سبق وردت على تساؤل حول حقيقة ارتباط أحمد عز قائلة: "الله يكون في عون من ترتبط به".

ولا تزال حتى الآن قضية إثبات النسب التي أقامتها زينة ضد عز لإثبات توأميها عز الدين وزين الدين إليه موجودة في محكمة الأسرة، وكانت أخر تطوراتها صدور حكم بقيام أحمد عز بإجراء تحليل الـDNA لكنه لم يفعل.

 

 

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