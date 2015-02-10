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بالصّور: زفاف المخرج السوري جود سعيد برفقة الإعلامية أوغاريت دندش

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بالصّور: زفاف المخرج السوري جود سعيد برفقة الإعلامية أوغاريت دندش بالصّور: زفاف المخرج السوري جود سعيد برفقة الإعلامية أوغاريت دندش

الثلاثاء 10-02-2015 01:00

دخل المخرج السّوري جود سعيد القفص الذهبي برفقة الإعلامية أوغاريت دندش، في حفل زفاف أقيم وسط العاصمة السورية دمشق.

وحضر الحفل عدد من نجوم الدراما السّورية منهم: سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، ونادين سلامة، وميسون أبو أسعد، وشكران مرتجى، وعبد المنعم عمايري، فيما أحيا الحفل الفنان السوري وفيق حبيب.

يشار إلى أنّ جود سعيد مخرج ومؤلّف سوري، يحمل شهادة الماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة "لويس لوميير" الفرنسيّة، أنجز مع المؤسسة العامة للسينما في سوريا عدداً من الأفلام الروائية الطويلة التي حازت على جوائز مثل "صديقي الأخير"، و"مطر حمص".

 

 

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