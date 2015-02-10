أيها القاتل.. اسمعني

كل الظروف تتضافر لتغرس سكين الفراق واللوعة في قلب أم، لاعلاقة لها بالشأن العام، لكنها تصبح فجأة مادة لتصريحات المسؤولين، وسلعة تستخدمها أجهزة الإعلام، وموضوعا يملأ كتاب الفيس!

كل شئ في مصر صار مجرما ومتآمرا وقاتلا، حتى هذه الكلمات التي أكتبها، ويكتبها غيري متفقا أو مختلفا!

كل الطرق تؤدي إلى القهر، والبغضاء، والانقسام، والتناحر، والموت!

الخلايا التي تتسرطن تعمل مثلها مثل الخلايا السليمة، لكن جهدها يؤدي إلى التدمير الذاتي، ولايقتصر تدميرها على ماتفعله، لكنها تنقل شيفرتها لغيرها من الخلايا، فتنشط في الشر، وتتضاعف متوالية التدمير في تصاعد محموم.

من المسؤول عن كل هذا الدم العبثي؟

لا أحب الإجابات الجنائية، لأنها تعتمد عادة على أدلة ظاهرية، وتضطر في النهاية لتعليق التهمة في رقبة متهم ما، قد يكون عابرا بالصدفة في ساحة الجريمة، وقد يكون في أحسن الأحوال مجرد ترس صغير في ماكينة القتل الهائلة.

نعم. هناك ماكينة ضخمة للقتل، حتى لو ظهر أمامكم أنه عمل فردي، ضاغط الزناد عادة يكون المنفذ الأخير والحلقة الأضعف في جرائم القتل، فهناك المناخ العام الذي يبرر القتل ويجده حلا، أو وسيلة للترويع، وهناك ثقافة الإخضاع أو الإقصاء، والتي تكشف عن عجز في الاحتواء والحوار وإدارة الخلاف، وهناك صعود فكرة القوة كعامل حسم في ظل تراجع العقل، وغياب دولة القانون، وهناك أيضا فكرة «الضرورة» التي اكتفت بها آلة القوة بعد ثورة 30 يونيو، واستخدمتها كمبرر لارتكاب المحظورات، بدلا من السعي بصدق لاستعادة ظروف الحياة الطبيعية.

لا أريد أن أترك القضية في عموميتها واستغرق في الحديث عن مقتل مشجعي الزمالك في ملعب 30 يونيو، فهو مجرد حادث في سلسلة طويلة، بدأت منذ 5 سنوات، وسوف تستمر لسنوات قادمة، أدعو الله أن يقصر أجلها.

في هذا الحادث، والحوادث التي سبقته، يختفي الفاعل المتعين، وهو فاعل فرعي قد لا يكون له مصلحة كبيرة في القتل، فقد يكون «مستأجرا»، وقد يكون أقرب معنويا ونفسيا وثقافيا للقتيل من مستأجره، لكن المأساة تستمر تحت قوة ماكينة القتل التي تستمد وقودها الأسود من طاقة غضب عمياء تلتهم الجثث بلا أدنى مشاعر أو تفكير، والخطير أنها تستخدم الكل من المحرض إلى المتفرج إلى المعزين والنائحين، بل وتستخدم القتيل نفسه!

الكل يمضي في مواكب الجنائز متصورا أنه برئ، ويندفع في اللعبة أكثر بعد كل حادث، فالمحرض يزداد تحريضا، والنائح يرفع وتيرة النواح ويبالغ في العدودة، والمتفرج يهيئ غيره للميلودراما ويعمل كبوق صارخ لنشر الفاجعة، وفي العزاء يلتقي الجميع بحيث يتحول السرادق إلى حالة من الهمهمة والنظرات الملغومة، والإدانات الصامتة والناطقة، ويتراشق الجميع بالاتهامات التي لا تستثني أحدا حتى القتيل ذاته.

لقد تحولنا إلى مجتمع يلقي بنفسه في التهلكة، ويهرب من فقر إلى موت، ومن عجز إلى موت، ومن موت إلى موت.

عندما أتامل حال بلادي في هذه المرحلة الهيستيرية، أتخيل أننا نرتكب عن عمد

أكبر عملية تفجير ذاتي عبر التاريخ، فالإخوان يلغمون أنفسهم لتفجير خصومهم وتكبيدهم أكبر خسارة ممكنة، لا يعنيهم نجاتهم ولا تحقيق أهدافهم في المستقبل بقدر ما يعنيهم هدم المعبدوقتل الآخر وهم يصيحون «علينا وعلى أعدائنا»، لقد صرح بعض أغبيائهم علنا «نحكم مصر أو نحرقها»، وهو التصريح نفسه الذي يتمسك به أغبياء الحزب الوطني من دون أن يتورطوا في إعلانه، كما يتمسك به أرباب السلطة التقليدية في دولة البيروقراطية العظيمة العقيمة، وتناثرت توكيلات التسلط والغباء وشاركت فيها أحزاب وقوى سياسية وعصبيات اجتماعية، وروابط مشجعي كرة القدم، وجماعات ضغط اقتصادي وسياسي وإعلامي وحقوقي.. لقد تخثرت دماء مصر وتجلطت، وتصلبت شرايينها، ولم يعد هناك أمل في نجاتها إلا بإذابة هذه التجلطات، وضخ دماء جديدة

لابد من تفكيك البناء السياسي الهش، واستبداله ببناء عصري يراعي ظروفنا النوعية ويرتبط بالمستقبل الذي نريده، ولا بد أيضا من تذويب العصبيات الاجتماعية المنغلقة على أهداف خاصة وضيقة، من أجل الوصول إلى قوام اجتماعي متماسك عموده الأساسي منظومة قانونية تستند إلى دستور يحترم الثوابت والمشتركات الإنسانية في العالم، كما يراعي الخصوصيات الدينية والتاريخية والثقافية للبلاد، وتنوعها الداخلي أيضا.

هل هذا صعب؟

ربما.

لكن هذا «العقد الاجتماعي الجديد» هو الأمل الوحيد للتحرر من ماكينة القتل الجهنمية التي تتغذى على دمنا، والتي لا تملك ضميرا يردعها، ولا أحد فينا يستطيع إيقافها بمفرده.

فهل آن الأوان لإنهاء فيلم الرعب القذر الذي نعيشه؟

هل آن الأوان لتقبل التنوع واحترام الاختلاف، وإدارة الصراع من أجل التكامل والنهوض؟

إذا قلت «نعم»، وبدأت تفكر في دورك، ولم تفكر في إلقاء التهمة على غيرك، فهذا يعني أنك تحررت من لعنة الآلة الجهنمية (ولا أحب أن تحصرها في جهة أو شخص)، وهذا يعني أنه يمكنك أن تبدأ.

أيها السادة.. ايتها السيدات: الحل جماعي.. الحل عقلاني.. الحل توافقي.

ولا مفر.

جمال الجمل

tamahi@hotmail.com