مراهق يرسل سيلفي مع ضحيته بعد قتله بالولايات المتحدة

قال محققون أميركيون أمس الاثنين :” إن صبيًا في السادسة عشر متهم بقتل مراهق آخر أرسل صورة سيلفي لفتى ثالث أظهرت إطلاق الرصاص على وجه الضحية والذي كان جالسًَا على كرسي في الخلفية .

وذكرت عائلة المشتبه به ويدعى ماكسويل مورتون أنه ليس لديه محام ورفضت التعليق.

وألقت الشرطة القبض على مورتون الأسبوع الماضي في جانيت التي تبعد نحو 40 كيلو مترا شرق مدينة بيتسبرج الأميركية.

وتقول الشرطة إن المحققين فتشوا منزل مورتون، الجمعة، وعثروا على مسدس من طراز بريستول عيار 9 مم، وأنهم يعتقدون أنه استخدمه في إطلاق الرصاص على راين مانغان وعمره 16 عاما في منزله قبل ذلك بيومين.