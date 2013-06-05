"صحة المنوفية" تطالب باستثناء المستشفيات من تخفيف أحمال الكهرباء

..و"الأوقاف: منع تعليق لمبات الزينة على المساجد في رمضان والحد من استخدام التكييفات

كتب : محمود الحصري وسحر عون الأربعاء 05-06-2013 17:14

طالب الدكتور طارق المحلاوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، باستثناء مستشفيات المحافظة من خطة تخفيف الأحمال وخاصة أقسام الطوارئ في مقابل قيام الوزارة بإعادة تنظيم داخلي في المستشفيات، وذلك عن طريق ألا يتم إجراء عمليات في الفترة المسائية إلا في الحالات الطارئة والضروري القصوى.

جاء ذلك خلال ندوة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بنقابة المهندسين بالمنوفية تحت رعاية المهندس صبري عامر نقيب المهندسين بالمنوفية، واللواء يس طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية وعدد من ممثلي الأحزاب ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وأضاف المحلاوي، أنه لابد من عمل حملات توعية مجتمعية فالعمليات جميعها عادية باستثناء حالات النزيف الداخلي، التي لا يمكن تأجيلها وسيقوم الطبيب بتوقيع إقرار على نفسه بتحمل مسؤولية عدم إجراء عمليات في الفترة المسائية، حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء. وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه يوجد مولد كهربائي واحد لكل مستشفى ولا توجد إمكانيات لزيادتها وهو ما يحتاج إلى وقت طويل، واعتمادات إضافية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى شعبان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة هندسية من وزارة الأوقاف للمرور على المساجد لمراجعة استهلاك الفواتير هذا الشهر ومقارنتها بالسابق لمعرفة زيادة الاستهلاك.

وأضاف أن مديرية الأوقاف سيكون لها دور حاسم في منع تعليق لمبات الزينة على المساجد خلال شهر رمضان، إلى جانب الحد من استخدام أجهزة التكييف لترشيد طاقة الاستهلاك.

وأشار إلى أن المساجد تفتح أبوابها أمام المتخصصين لإلقاء محاضرات حول ترشيد الكهرباء في المساجد الكبرى لتوعية المواطنين لإرساء ثقافة الترشيد الطاقة، مضيفا أن الدين الإسلامى ينهي على الإسراف في الاستخدام.