أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأمم المتحدة :الحرب الأهلية في جنوب السودان أودت بحياة عشرات الآلاف

Google+ Print
الأمم المتحدة :الحرب الأهلية في جنوب السودان أودت بحياة عشرات الآلاف الأمم المتحدة :الحرب الأهلية في جنوب السودان أودت بحياة عشرات الآلاف

أعلن مسئول كبير في الأمم المتحدة أمس الإثنين إثر عودته من زيارة لجنوب السودان أن النزاع الذي يشهده هذا البلد منذ أكثر من عام خلف على الأرجح عشرات آلاف القتلى، وخصوصًا في مناطق الشمال.

وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف حقوق الانسان إيفان سيمونوفيتش للصحافيين “يصعب إعطاء رقم محدد لكننا نتحدث بالتأكيد عن آلاف (القتلى) وعلى الأرجح عن عشرات الآلاف”.

وأوضح أن الحصيلة الأكبر هي “في المدن التي تبدلت السيطرة عليها مرارًا” مثل بنتيو وملاكال (شمال) وجونقلي وعمومًا في ولايتي الوحدة (شمال) واعالي النيل (شمال شرق).

ولفت الى ان بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان تتولى في هذه المناطق حماية اكبر عدد من المدنيين في مخيماتها، وبينهم خمسون الفا في بنتيو وثلاثون الفا في جوبا وعشرون ألفًا في ملاكال.

وشدد سيمونوفيتش على ضرورة ان تتضمن اتفاقات السلام المحتملة تدابير لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات عديدة ارتكبها طرفا النزاع.

لكنه لاحظ ان من الصعوبة بمكان حاليا ضمان حماية الشهود في ظل نظام قضائي محلي ضعيف جدًا: إذ ليس هناك سوى مئة إلى مئتي قاض في كل انحاء البلاد ومدعيين فقط في ولاية شرق الاستوائية (جنوب شرق).

ومنذ ديسمبر 2013، يشهد جنوب السودان حربًا أهلية تخللتها مجازر اتنية وتسببت بازمة انسانية خطيرة.

وكانت المعارك اندلعت في العاصمة جوبا بين جناح في الجيش موال للرئيس سلفا كير ومتمردين يدينون بالولاء لنائبه السابق وخصمه رياك مشار.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا