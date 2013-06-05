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السياحة الإسرائيلية تنتعش بجنوب سيناء

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السياحة الإسرائيلية تنتعش بجنوب سيناء السياحة الإسرائيلية تنتعش بجنوب سيناء

كتب : حاتم حمدي الأربعاء 05-06-2013 17:16

تشهد السياحة في مدن جنوب سيناء انتعاشا ملحوظا للسياحة الإسرائيلية في هذة الفترة من الصيف، حيث مازالت الأفواج السياحية تتدفق على جنوب سيناء.

وصرح مصدر أمني بمنفذ طابا البري أن هناك انتعاشا ملحوظا في أعداد السائحين الإسرائيليين في هذة الفترة وأنه استقبل منفذ طابا البري صباح اليوم الأربعاء 1725 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البري في طريقهم لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، بالإضافة إلى 12 سيارة ملاكي إسرائيلية قد دخلت المنفذ السياحي اليوم.

كما غادر المنفذ 1003 سائحا، واستقبلت جزيرة فرعون 127 سائح من مختلف الجنسيات، لمشاهدة قلعة صلاح الدين، حيث صرح اللواء عثمان مصطفى مدير ميناء نويبع البحري، أن الميناء استقبل 754 راكبا و2 براد و24 شاحنة و54 سيارة ملاكي، كما غادر الميناء نويبع البحري 1297 راكب و898 معتمر على 220 باص سياحي و48 براد و53 شاحنة، وسيارتين ملاكي.

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