«داعش» يسحب قوات وعتادا من مدينة حلب السورية

يقول مقاتلون وسكان إن تنظيم «داعش»، سحب بعضا من مقاتليه وعتاده من مناطق شمال شرقي مدينة حلب السورية، مما يزيد من المؤشرات على الضغوط التي يتعرض لها التنظيم في المحافظات السورية التي أعلن فيها دولته للخلافة.

وقال المقاتلون والسكان إن التنظيم الذي خسر أرضا أمام القوات الكردية وقوات الحكومة السورية، في مناطق أخرى من سوريا سحب مقاتليه وعتاده من عدة قرى في مناطق شمال شرقي حلب لكنه لم ينسحب بشكل كامل من المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يرصد الحرب في سوريا باستخدام شبكة مصادر على الأرض، إن «داعش» أعاد نشر قوات من محافظة حلب للانضمام للمعارك شرقا مع القوات الكردية وجماعات أخرى من مقاتلي المعارضة.

وتمثل المناطق التي يسيطر عليها التنظيم شمال شرقي حلب الطرف الغربي من المنطقة التي توسع التنظيم فيها بشكل سريع في سوريا والعراق بعد أن سيطر الجهاديون على مدينة الموصل العراقية.

وفي الشهر الماضي تكبد التنظيم أول انتكاسة كبرى له في سوريا منذ الصيف الماضي، بعد طرده من مدينة كوباني التي يغلب على سكانها الأكراد على يد ميليشيا كردية تدعمها ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة. وتنفذ قوات الحكومة السورية حملة منفصلة ضد التنظيم وكبدته خسائر في الآونة الأخيرة.

وقال زعيم أحد فصائل المعارضة المسلحة الرئيسية مستشهدا بمصادر في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم قرب حلب «هذه انسحابات تكتيكية. وليست انسحابات كاملة».