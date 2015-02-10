إيمان عز الدين تتقدم بلاغ على الهواء ضد مسؤول بشركة أدوية

اختتمت الإعلامية إيمان عز الدين حلقة برنامجها «بصراحة»، علي فضائية «التحرير»، الإثنين، بالتقدم علي الهواء ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيه، ضد مسؤول شركة أدوية.

وقالت عز الدين في برنامجها «بقدم علي الهواء بلاغ للنائب العام للتحقيق فيه، دي مش عزبة، دي شركة أدوية، ونرجع نقول القطاع العام بعافية ليه، ببلغ للتحقيق فيما تقدم به الدكتور هاني شحاته (ضيف برنامجها)».

واستضافت عز الدين، الدكتور هاتى شحاتة، مشرف الدعايا الطبية، بالشركة العربية للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، والذي كشف عن فساد تشهده الشركة منذ عامين ونصف العام.

وأوضح شحاتة خلال حواره معها أن «هناك خمس أو ست صيدليات في الجمهورية هم فقط الذين يتم تسويق الأدوية لهم، وهم تابعين لجمعيات خيرية بعينها، وأن كميات الأدوية التي يتم رصدها للصيدليات، توزع على صيدليات أخري، دون فواتير للإعفاء الضريبي».

ولفت شحاتة إلى أن دكتور شريف السبكي، رئيس قطاع التسويق بالشركة، يحول الأدوية إلى المخزن الخاص به في المنصورة، ويحدد الأصناف التي يتم إنتاجها حسب احتياج المخزن الخاص به، موضحًا أن كل ما يفعله بموافقة رئيس الشركة القابضة للأدوية.

وأضاف شحاتة أن رئيس قطاع التسويق يؤكد أنه «مسنود» من قيادات الشركة القابضة، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق معه مرتان لانتمائه إلى الإخوان.

وأشار شحاتة إلى أن أعضاء الغرف التجارية معترضون على الفساد في القابضة للأدوية، موضحًا أن كل من يمتلك أدلة فساد علي رئيس التسويق يتم التنكيل به، قائلاً: «تم تهديدي بفصلي من الشركة إذا قمت بفضح الفساد في الشركة».