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ضخ 10 آلاف طن وقود وطرح 169 ألف أسطوانة بوتاجاز بقنا

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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الإثنين، إنه تم طرح كمية من الوقود لهذا الأسبوع بلغت 10 آلاف و175 لتراً، عبارة عن 4980 طن من السولار و2740 طن من البنزين 80 و2455طن من البنزين 92 بجميع محطات الوقود بالإضافة إلى توزيع عدد169 ألف و426 أسطوانة بوتاجاز بجميع مستودعات المحافظة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وكيل وزاره لتشكيل مجموعات عمل إضافية من مفتشي التموين للتفتيش والمرور الدائم على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالمحطات وكذلك بيعها للمواطنين بالسعر المدعم مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر فوريه لكل من يتلاعب بأسعار المواد البترولية وذلك يأتي في إطار القضاء على السوق السوداء والحد من مشكلة نقص المواد البترولية بالمحافظة.

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