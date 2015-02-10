بالفيديو.. «رسلان»: «الإخوان لن يدعوكم إما أن يقتلوكم أو يحكموكم»

قال الدكتور محمد سعيد رسلان، إن «سيد قطب إمام أهل التكفير في هذا العصرـ يُكفر الدنيا كلها، ليس على ظهرها مسلم وليس هناك دولة مسلمة على ظهر الأرض كما يدعي. الناس كلهم كفروا عنده، وهذا فرخ من أفراخ الضال المُكفر حسن البنا ـ عليهم من الله ما يستحقون».

وأضاف رسلان، في خطبة الجمعة الماضية، «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مدينته صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى مُحدثا، فكل مُحدث فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو آوى فيها مُحدثا.. فكذلك الذي يؤوي المُحدث، علم ولم يُبلغ، عرف أن فلانا من الإخوان من القطبيين من المجرمين من التكفيريين عنده أسلحة، عنده من المواد المتفجرة ، يتردد عليه من المجرمين من يتردد ينبغي عليه أن يدل عليه، وإلا فهو داخل في اللعن ، وهو ممن يؤوي المُحدث».

وتابع: «أيها الناس ... أن الأمر جد لا هزل فيه، لن يدعوكم، إما أن يقتلوكم وإما أن يحكموكم، كما قال مجرمهم الأكبر: إما أن نحكمكم أو نقتلكم.. أهذا دين الله ؟؟ .. أهذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ؟.. هذا ما جاء به البنا وما جاء به سيد قطب، فاختاروا عباد الله بين ما جاء به محمد عبدالله ورسوله ، وما جاء به الضُلال من الخوارج خوارج العصر، اختاروا وأنتم على رأس طريقكم.أسأل الله أن يهديني وإياكم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» .

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