مهرجان أبوظبي يصدر كتيب في برلين بمناسبة الذكري الخامسة لصندوق «سند»

وزع مهرجان أبوظبي السينمائي كتيب خاص يحمل الإنجازات التي حققها المهرجان من خلال صندوق سند بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشائه وذلك أثناء فعاليات الدورة الـ65 لمهرجان برلين السينمائي.

وقد عرض الكتيب مجموعة الأفلام التي شارك في إنتاجها سواء في مراحله الأولى أم ما بعد الإنتاج وأيضا الجوائز التي حققتها هذه الأفلام في معظم المحافل الدولية مما يعكس نجاح المشروع بشكل كبير.

كما ضم الكتيب لقطات مصورة عن فعاليات الدورة الأخيرة من المهرجان وهي لدورة الثامنة مستعرضا عدد الأفلام التي عرضت والضيوف التي حضرت.

وفي سياق متصل، تواجد وفد كبير من مهرجان أبوظبي خلال هذه الدورة من مهرجان برلين للحث عن أفضل الانتاجات السينمائية التي يسعي المهرجان لضمها في مسابقات الدورة المقبلة من المهرجان والتي ستقام في أكتوبر المقبل، وقد جاء على رأس هذا الوفد على الجابري رئيس المهرجان وانتشال التميمي مسؤول البرمجة العربية وصندق سند وتريزا كافينا مسؤول البرمجة.