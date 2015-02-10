بالفيديو.. «عكاشة»: «من يديرون الوطن ضعاف.. وأنا عامل زي الولية اللي بتعدد»

قال توفيق عكاشة، مالك قناة «الفراعين» إنه «نظرًا لأن الذي يدير هذا الوطن فريق من الضعاف، ضعاف الخبرة، ضعاف القيادة، محدودين القدرات، لا يتمتعون بالفكر الشامل ولا بالإدارة ولا بالتخطيط، كانت مصيبة الأمس (مذبحة استاد الدفاع الجوي) التي في نظري تساوي مصيبة سيناء الأخيرة».

وأضاف عكاشة في برنامجه « مصر اليوم»، على قناة «الفراعين»، مساء الإثنين، « وعندما أعدد (اندب) فإني اشعر أني أنا عامل زي الولية (المرأة) اللي عندنا في البلد اللي بتقعد تولول على حظها الأسود، لأن الرجال لا يعددون وإنما الرجال يقيمون ويتحدون الهزائم».