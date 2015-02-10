سيد علي: شباب الألتراس «مش متربي بسبب الفساد».. ويجب إلغاء الدوري

اتهم الإعلامي سيد على، وسائل الإعلام بالتسبب في مذبحة الدفاع الجوي، والتي أدت لوفاة 19 مشجعا، أثناء مباراة الزمالك وإنبي.

وقال «علي» في برنامجه «حضرة المواطن» على قناة «إل تي سي»، مساء الاثنين: «كل ما يحدث من الأولتراس وما يحدث في الملاعب وراءه الإعلام وخاصة الإعلام الرياضي، وأقول لكل شمتان كفاية يا أخى بتشمت في مين في المصريين؟، هتقولى دول شباب مش متربى أيوة ملقاش حد يربيهم ويعلمهم ويوجههم إلى الطريق الصحيح ونشأوا في منظومة فاسدة وخاطئة وإعلام خاطئ».

وأضاف: «كل من يطالب بعدم إلغاء الدوري طبعا أنتم من يدافع عن مصلحته بس ومش شايفين ولا يهمهم من مات ولا اتصاب في أحداث الدفاع الجوي»، مؤكدا: «الإعلاميون الرياضيون يحاولون الدفاع عن (سبوباتهم) من القنوات وليس لمصلحة استمرار الدوري».