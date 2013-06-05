محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

نسبة النجاح 71%.. وإدارة روض الفرج في المركز الأول

كتب : سلامة عامر منذ 60 دقيقة

اعتمد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2012/2013، حيث بلغت نسبة النجاح في مدارس المحافظة 71%، وحضر الامتحانات 138734 طالبا، نجح منهم 98477 طالبا وطالبة، وجاءت نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي، التي كانت 62.8%.

كما اعتمد المحافظ نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وامتحانات المدارس الدولية والمدارس الرياضية والقسم المهني، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وعددهم 83 طالبا، ونسبة النجاح للمكفوفين بمدارس القاهرة 65.6%، ونسبة النجاح بالمدارس الدولية 92.4%، بينما جاءت نسبة النجاح بالقسم المهني 74.7%.

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وقرر كمال تحويل المدرسين والمديرين بالمدارس الرياضية (مدرستين) إلى التحقيق، حيث جاءت نسبة النجاح 46.22%، متدنية وأقل من المطلوب.