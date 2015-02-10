فيديو.. «السهلي»: «مينفعش نموت بالشكل ده وعيب علينا لما الداخلية تخدعنا مرتين»

علقت الإعلامية ريهام السهلي، على حادث مذبحة استاد الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 22 من أعضاء رابطة «وايت نايتس».

وقالت السهلي في برنامجها «1/2 الأسبوع»، على قناة «التحرير»، مساء الإثنين، «بغض النظر عن هؤلاء المشجعين كانوا عايزين يدخلوا بتذكرة أو من غير وبغض النظر الألتراس مخترق أو مش مخترق كل ده كلام وأمور ممكن نتكلم فيها ساعات وساعات بغض النظر عن كل ده الحاجة الوحدية اللي أقدر اقولها لكم إحنا مينفعش نموت بالشكل ده».

وأضافت «في مثل إنجليزي بيقول (اخدعني مرة العيب عليك اخدعني مرتين العيب عليا) مش معقول الحكومة واتحاد الكورة ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ميكونوش عارفين أن من الوارد جدًا أن تحدث اشتباكات من هذا النوع لأ أده حصل قبل كده وعندنا للأسف مذبحة مؤلمة حصل قبل كده من 3 سنين».