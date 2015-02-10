فيديو.. «رسلان»: من علم بوجود سلاح عند إخواني ولم يبلغ «ملعون».. والبنا ضال مُكفر

قال الدكتور محمد سعيد رسلان، أنه إذا علم شخص بأن إخواني تكفيري عنده أسلحة ومواد متفجرة ولم يبلغ عنه فهو «ملعون».

وأضاف رسلان «أعني خوارج العصر من الإخوان المسلمين والقطبيين والسروريين ومن التكفيريين على اختلاف وتنوع توجهاتهم واعتقاداتهم التي تنتهي في النهاية إلى عقيدة الخوارج عقيدة الخروج ـ هؤلاء كلهم لا يتورعون عن تكفير العموم وتنزل العام على أعيانه ، وهم يُكفرون المجتمعات كلها».

وتابع: «سيد قطب إمام أهل التكفير في هذا العصرـ يُكفر الدنيا كلها ، ليس على ظهرها مسلم وليس هناك دولة مسلمة على ظهر الأرض كما يدعي. الناس كلهم كفروا عنده، وهذا فرخ من أفراخ الضال المُكفر حسن البنا ـ عليهم من الله ما يستحقون».

وأردف: «ثم خرجت هذه الطوائف المجرمة من يدعون أنهم يقيمون دين الله في أرض الله ، وهم إنما يصدون عن سبيل الله ، يحاربون دين الله ويُباعدون دين الله عن التطيبق في أرض الله ، هؤلاء هم الخوارج حقا عليهم من الله ما يستحقونه، كل من استملح عقيدتهم ، استملح مذهبهم ، تستر عليهم فهو ملعون».