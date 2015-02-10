أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العميد ابن عصاي مديراً لشرطة مرات

Google+ Print
العميد ابن عصاي مديراً لشرطة مرات العميد ابن عصاي مديراً لشرطة مرات
204191782357.jpg

العميد بندر بن عصاي

مرات - حمود الضويحي

    صدر قرار مدير شرطة منطقة الرياض بتكليف العميد بندر بن ناهس بن عصاي مديراً لمركز شطة محافظة مرات، وقد عبر العميد بن عصاي عن شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة الرياض على هذه الثقة الغالية متمنياً من الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد، وقد قام العميد بن عصاي فور مباشرته عمله الجديد بزيارة إلى محافظ مرات الأستاذ سعد بن محمد بن معمر الذي هنأه بهذه المناسبة متمنياً له التوفيق في عمله الجديد. الجدير بالذكر بأن العميد ابن عصاي يعد من الكفاءات الإدارية الناجحة والمميزة في مجال العمل، تمنياتنا له بالتوفيق في عمله الجديد.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية