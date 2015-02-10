العميد ابن عصاي مديراً لشرطة مرات

مرات - حمود الضويحي

صدر قرار مدير شرطة منطقة الرياض بتكليف العميد بندر بن ناهس بن عصاي مديراً لمركز شطة محافظة مرات، وقد عبر العميد بن عصاي عن شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة الرياض على هذه الثقة الغالية متمنياً من الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد، وقد قام العميد بن عصاي فور مباشرته عمله الجديد بزيارة إلى محافظ مرات الأستاذ سعد بن محمد بن معمر الذي هنأه بهذه المناسبة متمنياً له التوفيق في عمله الجديد. الجدير بالذكر بأن العميد ابن عصاي يعد من الكفاءات الإدارية الناجحة والمميزة في مجال العمل، تمنياتنا له بالتوفيق في عمله الجديد.