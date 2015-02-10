استخدام تقنية حديثة في إعادة نمو جذور الأسنان غير المكتملة

جدة - ياسر الجاروشة

تمكن الدكتور فؤاد عبدالباقي عبدالجبار استشاري علاج جذور وعصب الاسنان في قسم طب الاسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني القطاع الغربي من النجاح في استخدام تقنية حديثة لعلاج جذور الاسنان غير مكتملة النمو عن طريق إعادته نموها مستخدماً عوامل النمو الموجود داخل جسم المريض. ويكمن السر في هذه التقنية في استخدام الخلايا الجذعية الموجودة في دم المريض وعوامل أخرى وحثها على اكمال نمو الجذر وهو ما يعرف طبيا " بإعادة التوعي" وهو إجراء جراحي لإعادة تدفق أو جَرَيانِ الدَم الى جذر السن من أجل إعادة تَأْهيله، الأمر الذي يستغرق وقتاً أقل من الطريقة التقليدية ونتائج أفضل. وكان قسم طب الاسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ممثلاً في الدكتور فؤاد قد استخدم تلك الطريقة لبعض الحالات والأمر الذي تكلل بالنجاح بعد فضل الله بعد ان متابعة تلك الحالات لفترات متتابعة وخلالها لم يشتك المرضى من أي آلام أو ظهور ما يعرف بالخراج بل أن نمو الجذور كان سليماً وواضحاً من خلال الاشعة السينية. وتستخدم هذه الطريقة للأشخاص ذوي الاسنان المصابة بعدم اكتمال نمو جذور الاسنان نتيجة لتعرضها لصدمة او تسوس عميق ادى الى فقدان حيوية الاسنان. وكانت الطريقة التقليدية المستخدمة في معظم الحالات تأخذ وقتا طويلا وعددا كثير من الزيارات بالإضافة إلى أنه في أغلب الحالات لا تعطي نتائج جيدة وطويلة المدى مقارنة بالطريقة التي اعتمد عليها الدكتور فؤاد. إذ إن المريض قد يكون معرضا لحالات كسر السن وعدم اكتمال النمو في الجذور بشكل كامل اذا استخدم الطريقة التقليدية.

وعن أبعاد هذه الطريقة الحديثة في علاج الاسنان ذكر الدكتور فؤاد أن العلاج يتمثل في حث الخلايا الجذعية وعوامل النمو الموجودة في جسم الانسان على اكمال نمو الجذر وذلك بعد إزالة التسوس وتعقيم وتطهير الجذر بإضافة خليط من المضادات الحيوية داخل الجذر واضافة نوع خاص من حشوات الجذور ومن ثم متابعة الحالة لفترة من الزمن . وذكر أن مثل هذه الانجازات هي نتاج طبيعي لما يلقاه مجال الطب في المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام.