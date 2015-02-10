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الملك سلمان.. قوي في الحق وقريب من المواطن

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الملك سلمان.. قوي في الحق وقريب من المواطن الملك سلمان.. قوي في الحق وقريب من المواطن
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د. عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب

د. عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب

    استبشر كل مواطن مخلص لدينه ووطنه سلاسة انتقال الملك من السلف للخلف بجو يسوده الصبر والاحتساب على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله-، والرضا بقضاء الله وقدره مع الغبطة بخلفه الملك سلمان الذي عرف بحزمه وقوته في الحق وحبه للخير وقربه من المواطن طيلة عقود من الزمن، فسلمان الخير قائد محنك ذو بصيرة وبعد نظر وشد عزمه -وفقه الله- بولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير الشاب القوي الأمين محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي شرفت بالعمل تحت إدارته عقد من الزمان، فكان ذا خلق عال وبعد نظر وعمل دؤوب يصل الليل بالنهار دون كلل أو ملل، وتميز بعدم اتخاذ القرار حتى يحيط بالموضوع من جميع جوانبه.

وفي هذا المقام نهنئ أنفسنا بأميرنا المحبوب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ذي التجربة الثرية في الحكم المحلي من إمارة منطقة عسير ثم منطقة القصيم، فهو بحمد الله خير خلف لخير سلف، وهو رجل محنك ذو رؤية تنموية شاملة سينعكس إيجاباً على مدينة الدلم ذات التاريخ العريق والرجال الأوفياء للدولة في مراحلها الثلاث، فهي موطن العلم ومعقل الرجال وسلة غذاء وفكر، فكانت ولازالت من حضارات نجد الأصيلة بتاريخها وحضارتها وأصالتها، فلها بعد تاريخي وجغرافي وتوسع سكاني يفوق عدداً من المحافظات، ولازال أهالي الدلم يؤملون أن تواكب التنمية مدينتهم الغالية أسوة بسائر أرجاء الوطن وأن يرفع من منزلتها لتساوي مثيلاتها، فنحن في عصر النماء والازدهار، وهذا هو طموح أهالي الدلم من أميرهم المحبوب أن يتبناه وسيسجله له تاريخ الدلم بمداد من ذهب، إن أهالي الدلم يؤكدون على بيعتهم لولاة أمرهم ويحتفون بأمير منطقة الرياض ويسألون الله للجميع التوفيق والرشاد، وسيبقى وطننا بإذن الله منبر أمن واستقرار وعز ونماء ووحدة وانتماء.

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