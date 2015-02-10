أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعثة بلجيكية أمريكية تحول نقوشًا صخرية للملك خوفو إلى رسوم ثلاثية الأبعاد

Google+ Print
بعثة بلجيكية أمريكية تحول نقوشًا صخرية للملك خوفو إلى رسوم ثلاثية الأبعاد بعثة بلجيكية أمريكية تحول نقوشًا صخرية للملك خوفو إلى رسوم ثلاثية الأبعاد

قالت وزارة الآثار المصرية الاثنين في بيان إن بعثة بلجيكية أمريكية نجحت في تحويل الصور الرقمية للنقوش الصخرية للملك خوفو بصحراء أسوان في أقصى جنوب البلاد إلى رسوم ثلاثية الأبعاد.

والنقوش الصخرية الموجودة بصحراء الكاب في محافظة أسوان مسجلة وترجع إلى عهد الملك خوفو أبرز ملوك الدولة القديمة (نحو 2613-2181 قبل الميلاد).

وينتمي خوفو إلى الأسرة الرابعة التي تسمى بأسرة بناة الأهرام والتي امتد حكمها بين عامي 2613 و2494 قبل الميلاد.

وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار في البيان إن هذه النقوش تلقي الضوء على أنشطة الملك خوفو بصعيد وما تمتعت به منطقة الكاب النائية من اهتمام في ذلك العصر.

وأضاف أن إتمام عمليات النسخ والتوثيق الأثري لهذه النقوش باستخدام “التقنية الجديدة.. يمثل أهمية كبيرة باعتبارها تعد من المرات القليلة التي تسجل بها نقوش تنتمي إلى عصر الأسرة الرابعة داخل موقع أثري بصعيد مصر.”

وقال عضو متحف الفنون والتاريخ في بروكسل ديرك هويج وهو أحد أعضاء فريق العمل إن التقنية الجديدة تسهل نسخ النقوش الصخرية وإعداد سجلات لتيسير دراستها والرجوع لها مستقبلا وتعتمد على التقاط صور رقمية عالية الجودة من زوايا متعددة ثم دمجها باستخدام برامج متخصصة لتحويلها إلى نماذج ثلاثية الأبعاد “أكثر دقة” يتم تحميلها على كمبيرتر لوحي.

وأضاف أن هذه النقوش الصخرية تشمل لوحة كبيرة ترجع إلي عام 3500 قبل الميلاد إضافة إلى “موقع خوفو” الذي يضم نقشا يصور مركبا يتقدمه صقر ونقش آخر يسجل اسم حورس ولوحة إرشادية تحمل اسم الملك خوفو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري