بعثة بلجيكية أمريكية تحول نقوشًا صخرية للملك خوفو إلى رسوم ثلاثية الأبعاد

قالت وزارة الآثار المصرية الاثنين في بيان إن بعثة بلجيكية أمريكية نجحت في تحويل الصور الرقمية للنقوش الصخرية للملك خوفو بصحراء أسوان في أقصى جنوب البلاد إلى رسوم ثلاثية الأبعاد.

والنقوش الصخرية الموجودة بصحراء الكاب في محافظة أسوان مسجلة وترجع إلى عهد الملك خوفو أبرز ملوك الدولة القديمة (نحو 2613-2181 قبل الميلاد).

وينتمي خوفو إلى الأسرة الرابعة التي تسمى بأسرة بناة الأهرام والتي امتد حكمها بين عامي 2613 و2494 قبل الميلاد.

وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار في البيان إن هذه النقوش تلقي الضوء على أنشطة الملك خوفو بصعيد مصر وما تمتعت به منطقة الكاب النائية من اهتمام في ذلك العصر.

وأضاف أن إتمام عمليات النسخ والتوثيق الأثري لهذه النقوش باستخدام “التقنية الجديدة.. يمثل أهمية كبيرة باعتبارها تعد من المرات القليلة التي تسجل بها نقوش تنتمي إلى عصر الأسرة الرابعة داخل موقع أثري بصعيد مصر.”

وقال عضو متحف الفنون والتاريخ في بروكسل ديرك هويج وهو أحد أعضاء فريق العمل إن التقنية الجديدة تسهل نسخ النقوش الصخرية وإعداد سجلات لتيسير دراستها والرجوع لها مستقبلا وتعتمد على التقاط صور رقمية عالية الجودة من زوايا متعددة ثم دمجها باستخدام برامج متخصصة لتحويلها إلى نماذج ثلاثية الأبعاد “أكثر دقة” يتم تحميلها على كمبيرتر لوحي.

وأضاف أن هذه النقوش الصخرية تشمل لوحة كبيرة ترجع إلي عام 3500 قبل الميلاد إضافة إلى “موقع خوفو” الذي يضم نقشا يصور مركبا يتقدمه صقر ونقش آخر يسجل اسم حورس ولوحة إرشادية تحمل اسم الملك خوفو.