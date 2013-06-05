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"تمرد" البحر الأحمر تجمع 35 ألف توقيع

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"تمرد" البحر الأحمر تجمع 35 ألف توقيع "تمرد" البحر الأحمر تجمع 35 ألف توقيع

كتب : صلاح عبدالله منذ 57 دقيقة

واصلت حملة "تمرد" بالبحر الأحمر، جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وأعلنت عن جمع 35 ألف توقيع بمدن المحافظة.

ودعت حملة "إحنا الشعب" وحملة "تمرد"، أبناء سفاجا المشاركة في عرض جماهيري يتخلله دعوة لجمع التوقيعات على استمارات "تمرد"، والدعوة للنزول يوم 30 يونيو القادم.

وقالو إن الهدف من العرض، هو توعية المواطنين الذين مازالوا يؤيدون مشاريع جماعة الإخوان الوهمية، والتعرف سويا على مالنا وماعلينا، ومن الذي خاننا وخوّنا وباع وطننا، وأهدر حقوقنا وأهان ثورتنا وعطل تحقيق العدالة المنشودة.

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