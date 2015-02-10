الأمير محمد بن نايف يدشّن خدمة إصدار تأشيرات عوائل المقيمين إلكترونياً

ولي ولي العهد خلال تدشين الخدمة (و.أ.س)

الرياض - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه بالوزارة إطلاق خدمة إصدار تأشيرات استقدام عائلات المقيمين (الزوجة والأبناء القصّر) إلكترونياً بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم ومساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحماد وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وعقب التدشين أكد مدير عام شؤون الوافدين بالوزارة سلمان الشهيوين أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية للتحول الإلكتروني في أعمال الوزارة كافة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والتخلص من الإجراءات الورقية التي تستنزف أوقات المستفيدين من هذه الخدمات.

وتُمكّن هذه الخدمة المقيمين من إصدار التأشيرة دون الحاجة لمراجعة فروع الإدارة العامة لشؤون الوافدين (إدارة شؤون الاستقدام).