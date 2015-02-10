رئيس الزمالك: «عمر جابر سيشطب من اتحاد الكرة.. وسيحاسب حسابا عسيرا»

قال رئيس نادي الزمالك، «لاعب نادي الزمالك السابق عمر جابر سيحاسب حسابا عسيرا لأنه هيّج جماهير نادي الزمالك، وسيتم شطبه من اتحاد الكرة، لأنه قال أنه يعتذر عن لعب مباراة الزمالك وإنبي لأنه تعب بسبب الغاز المسيّل للدموع، ولم يقل أنه سيعتذر بسبب وفاة بعض الأشخاص خارج النادي، لأننا لم نكن نعلم بوقوع حالات وفاة».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءا»، على قناة «دريم 2»، مساء الإثنين، «عمر جابر هذا البطل الذي من ورق، أدى إلى وجود اشتباكات بين مدرجات الجمهور داخل الاستاد، لأننا فوجئنا به في الدقيقة 85 من المباراة، توجّه دون إذن من الجهاز الفني للـ50 شخص اللي تبعه وقام بالحديث معهم، فهو مع الوايت نايتس».