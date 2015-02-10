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الهاكر المصري مخترق منتدى داعش: تلقيت تهديدات من التنظيم

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تلقى الهاكر المصري، أحمد سمارة، الذي اخترق منتدى داعش الإعلامي، منذ أيام، وعلى إثره توقف الموقع عن العمل تمامًا، رسائل تهديد من تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى أن بريده الإلكتروني تعرض للهجوم في محاولة لاختراقه، صباح الاثنين، إلا أنها فشلت.

وقال «سمارة» لـ «المصري اليوم»: «لست خائفًا من التهديدات، فأنا لست أقل من الذين يستشهدون في سيناء، وإن كان رجال الأمن يحملون سلاحًا وذخيرة للدفاع عن الوطن فأنا أمتلك الكيبورد والماوس، لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن ».

وأضاف: «أتوعدهم بأنني لن أتوقف عن استهدافهم من اختراق مواقعهم والتهديدات لن تزيدني إلا ثباتًا وإصرارًا لإكمال استهدافي لمواقعهم».

وكان سمارة قد أعلن مسؤوليته عن اختراق منبر الإعلام الجهادي، التابع لتنظيم داعش، والذي كان يبث منه بياناته، الجمعة الماضية.

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