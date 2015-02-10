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فيديو.. خبير أمني عن «استاد الدفاع الجوي»: «الشرطة لم تتعلم من مذبحة بورسعيد»

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علق الخبير الأمني، اللواء أشرف أمين، مسؤول الملف الرياضي، بوزارة الشباب والرياضة سابقًا، على مذبحة استاد الدفاع الجوي، مساء الأحد، قائلاً «أقدم التعازي لأسر الشهداء في هذه الكارثة التي حدثت بالأمس».

وقال أمين، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «1/2 الأسبوع»، على قناة «التحرير»، مساء الإثنين، «يظهر إن إحنا لا نتعلم من السابق إطلاقا ولا نضع الخطط التي لها نظرة مستقبلية حتى نستطيع أن نواجه مثل هذه الأمور، وكان عندنا واقعة في مباراة بورسعيد ولكن لم نتعلم منها».

وتابع: «لابد ألا نقصي الألتراس إطلاقا من المشهد، ولابد أن نتعامل مع هذه الفئة من الشباب بطريقة أو بأخرى استطيع أن حتى نستقطبهم ونستخدمهم في التأمين وأكثر من شئ واستفيد من الطاقة بتاعتهم الإيجابية ومحدش يقدر يشتريهم مني».

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