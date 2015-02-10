العبادي: ” داعش ” يمثل تهديدا للمنطقة والعالم ونحتاج دعما دوليًا هائلًا للقضاء عليه

نبه رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي إلى أن أي تهديد يمس أي من مكونات شعب العراق يمثل تهديدا لجميع العراقيين، وقال: إن “إجرام تنظيم داعش الإرهابي لم يستثن أي مكون من الشعب العراقي، ومن المهم تلافي الأخطاء التي تؤدي الى افساح المجال للعدو، ان داعش يمثل تهديدا للمنطقة والعالم ونحتاج الى دعم هائل من المجتمع الدولي للقضاء عليه”.

ولفت العبادي إلى أن محافظة كركوك تمثل عراقا مصغرا يجتمع فيه جميع المكونات، وهي رمز للتعايش السلمي الذي نسعى للحفاظ عليه ولذلك فان أمن محافظة كركوك وبقية المحافظات مهم جدا بالنسبة لنا ونحاول جاهدين وبسواعد قواتنا الامنية طرد هذه الجماعات الارهابية من العراق..مؤكدا أهمية ان يكون في المحافظة مقر للعمليات المشتركة ليكون هناك تنسيق تام مع القوات الموجودة في كركوك والعمليات المشتركة في بغداد.

جاء ذلك خلال استقبال العبادي في بغداد مساء اليوم/الاثنين/ وفدا من محافظة كركوك ضم المحافظ نجم الدين كريم وعضوي مجلس النواب خالد المفرجي وحسن توران وقائد شرطة المحافظة والقيادات الامنية، بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي وعدد من القيادات العسكرية.. حيث تم بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة والخطط الكفيلة بتأمين المحافظة من خطر عصابات داعش والقضاء على التنظيم، وقضية النازحين وتشكيل مقر للعمليات المشتركة، كما قدم الوفد شرحا عن اوضاع المحافظة واحتياجاتها.

وقال العبادي: اتفقنا مع المجتمع الدولي على أهمية زيادة وتيرة الدعم والاستمرار بتزويد العراق بالذخيرة والسلاح والمعدات لأن هناك عدة جبهات نخوض فيها القتال مع العصابات الإرهابية، منوها إلى أن الأيام الماضية شهدت زيادة وتيرة الدعم الدولي للعراق.

وأضاف: أن (داعش) يستخدم أسلوب العصابات، حيث أنه كلما يتم الضغط عليه في مكان يتحرك إلى مكان آخر.. مؤكدا أهمية التماسك والتوحد بين مكونات الشعب العراقي للتغلب على التنظيم الإرهابي.

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