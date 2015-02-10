حركة فتح تشيد بقرار منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية

أشادت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بالخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بمنع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية لأراضي دولة فلسطين.

وأكد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في تصريح له اليوم الاثنين، أن هذه الخطة الاستراتيجية سلاح في غاية الأهمية لدى الشعب الفلسطيني في وجه الهيمنة والغطرسة والقرصنة الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة استدامة المقاطعة الشعبية لمنتجات الاحتلال.

وأشاد بالتزام بعض التجار الفلسطينيين بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي يرأسها عضو اللجنة المركزية محمود العالول، مهيباً بكل التجار ومعهم جماهير الشعب الالتزام بهذا القرار وتفضيل المنتج الوطني، لما لذلك من أهمية وآثار استراتيجية على الاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني.

وثمن دور المؤسسات الرسمية وخاصة الضابطة الجمركية التي تؤدي دوراً كبيراً في محاربة المنتجات الفاسدة، مضيفاً أن التقارير أكدت أن 90% من البضائع الفاسدة التي يتم ضبطها هي منتجات إسرائيلية.

وأكد القواسمي أن حركة “فتح” أخذت قراراً بفضح ضعاف النفوس ممن يروجون للبضائع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات، مطالباً كافة الجهات المختصة بإنزال أقصى العقوبات على كل من تسوّل له نفسه بمخالفة قرارات اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

> أ ش أ