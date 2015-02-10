استقبال 3 أفراد شرطة بمستشفي نجع حمادي مصابين بطلقات نارية بسوهاج‎

أستقبت مستشفى نجع حمادى العام مساء أمس الإثنين أمين شرطة ومجندين مصابين بطلقاتنارية وكدمات متفرقة بالجسم فى على خلفية الإشتباكات بين خارجين عن القانون وقوة كمين الخزان الحدودى بين قنا وسوهاج .

تلقى مركزشرطة نجع حمادى إخطارا من مستشفى نجع حمادى العام بوصول كلا من ” سالم . خ. ع ” أمين شرطة مصابا بثلاث طلقات نارية، و”منصور . أ . م ” مجند مصاب بطلق نارى، و”محمود . ي . ب ” مجند مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وتبين أن المجنى عليهم أصيبوا فى الأشتباكات بين الشرطة وخارجين عن القانون بالكمين الحدودى بين قنا وسوهاج، والتى نشبت عصر اليوم بين خارجين عن القانون والقوة المكلفة بتأمين الكمين بعد مقتل مواطن وإصابة آخر من عائلة المناصرة بدار السلام بسوهاج فتم نقل أمين الشرطة إلى مستشفى الشرطة ، لتلقى العلاج.

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابةالعامة لتتولى التحقيقات.