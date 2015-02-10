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طلق ناري مجهول المصدر يصيب شخص في القرنة غرب الأقصر‎

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طلق ناري مجهول المصدر يصيب شخص في القرنة غرب الأقصر‎ طلق ناري مجهول المصدر يصيب شخص في القرنة غرب الأقصر‎

جثة – أرشيفية

أصيب شخص في العقد الخامس من عمره ، مساء أمس الاثنين، بطلقة نارية مجهولة  المصدر أثناء قيادته دراجة بخارية بالقرنة غرب الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة القرنة برئاسة  النقيب محمد مدني، يفيد بإصابة ” كمال صبحي أبادير”48عام ومقيم بدائرة المركز إثر تعرضه لطلق ناري مجهول المصدر.

وكشف تقرير مستشفى القرنة أن الطلقة النارية أحدثت تقب وكسر في قدمه اليسري مع  اشتباه تهتك في الأوعية الدومية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار وليد البيلي  المحامي العام لنيابات الأقصر لتولي التحقيقات وكشف غموض الواقعة.

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