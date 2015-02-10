محمد بن راشد يرحب بالتعاون الإنساني مع الأمم المتحدة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، مساء أمس، بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، ورحب سموه بتطوير آفاق التعاون والتنسيق بين الدولة والأمم المتحدة، خاصة في القضايا الإنسانية وقضايا الاستقرار والسلام العالمي، وخدمة الإنسانية في شتى الميادين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من قضايا المنطقة أمنيا وإنسانيا وتنمويا، وسبل تعزيز ثقافة السلام والتعايش في إقليم الشرق الأوسط والعالم، بعيدا عن التطرف الديني وغيره.

وقد أشاد بان كي مون بكل الجهود المخلصة والتعاون الصادق الذي تبديه قيادة دولة الإمارات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في سبيل تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي إقليميا ودوليا، مشيرا في هذا الإطار بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة لمتضرري الحروب والكوارث الطبيعية وما الى ذلك.

خدمات إنسانية

ونوه أمين عام الأمم المتحدة بدور مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية في التخفيف من معاناة اللاجئين في مختلف المناطق، خاصة في سوريا والعراق وفلسطين، وغيرها من مناطق الصراع والتوتر.

كما اشاد أمين عام الأمم المتحدة بفكرة تنظيم واستضافة القمة الحكومية، معتبرا أنها منصة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى التي تخدم البشرية، من خلال توفير خدمات ذكية للإنسان والتسهيل عليه وإسعاده، واشار في هذا السياق الى التطور الحضاري غير المسبوق على مستوى المنطقة الذي تشهده دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها، التي تركز على التنمية بكافة مكوناتها ومفرداتها من أجل إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها، ودعم الاقتصاد العالمي.

وتطرق الحديث بين صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأمين عام الأمم المتحدة الى الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يجري من تحولات وتطورات في اليمن الشقيق وسوريا الشقيقة، وضرورة بذل الجهود والمساعي الدولية من أجل ترسيخ عوامل الاستقرار في البلدين والمنطقة بشكل عام.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.