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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان متحف المستقبل

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان متحف المستقبل محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان متحف المستقبل

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، متحف المستقبل المصاحب للقمة الحكومية الثالثة المنعقدة في مدينة جميرا في دبي.

واطلع سموهما من المشاركين في المتحف على الجيل الجديد من خدمات حكومات المستقبل، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والمدن الذكية.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إعجابه بالمتحف وبالشباب المبدعين من أبناء وبنات الوطن والخارج المشاركين في المتحف الذي يضم مختبراً للبحث خاصاً بالجهات الحكومية، وآخر مدرسياً يأخذ الطلاب في رحلة إلى أي مكان.

رافق سموهما في الجولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

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