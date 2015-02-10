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اللجنة المشرفة على الانتخابات بالسويس تدعوا المرشحين لاجتماع طارئ

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اللجنة المشرفة على الانتخابات بالسويس تدعوا المرشحين لاجتماع طارئ اللجنة المشرفة على الانتخابات بالسويس تدعوا المرشحين لاجتماع طارئ

 

أرشيفية

قام سكرتير اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس بالإتصال بالمرشحين الذين تقدموا باوراقهم للجنة اليوم وأمس مطالبين منهم الحضور إلى مقر اللجنة بمجمع المحاكم غدا الثلاثاء لعقد اجتماع طارئ معهم.

قال مصدر باللجنة فى تصريحات خاصة أنهم أتصلوا بـ 35 مرشحا الذين تقدموا حتي الأن أوراقهم وأن الهدف من اللقاء هو مطالبت المرشحين باحضار نتائج الكشف الطبي .

أضاف المصدر أن جميع المتقدمين أحضروا افادة بالكشف الطبي على أن يقدموا التقارير بنتائج الكشف خلال 48 ساعة وحتي الأن لم يقدم أحد التقرير رسميا للجنة لارفاقه بحافظة المستندات وطلب للترشح.

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