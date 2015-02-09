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نيكول شرزنجر محطّمة بعد انفصالها عن حبيبها

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الإثنين 09-02-2015 15:03

كشف مصدّر مقرّب من النجمة العالمية Nicole Scherzinger أنّ الأخيرة تعاني من الاكتئاب وتعيش حالة نفسية سيئة جداً، بعد اتخاذها قراراً بالانفصال عن حبيبها نجم الفورميلا 1 Lewis Hamilton.

وذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أنّ والدة Scherzinger انتقلت من الهند إلى لندن لتكون إلى جانب ابنتها فتخفّف عنها في هذه الفترة العصيبة.

أما عن سبب الانفصال، فكشفت الصحيفة أنّ ضغط العمل والسفر والمسافات البعيدة هي التي تعيق لقاء Nicole البالغة من العمر 36 عاماً بـ Lewis البالغ من العمر 30 عاماً.

يُشار إلى أن علاقة Nicole Scherzinger وحبيبها استمرّت 7 سنوات، وكان من الممكن أن تتحوّل إلى ارتباط رسميّ خلال الفترة المقبلة.

 

بعد 13 عاماً هيلينا بونهام كارتر تنفصل عن تيم بيرتون

 

 

 

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