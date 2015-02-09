أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الممثلة والعارضة المغربية سناء مبتسم تصدر ماركة تجميلية باسمها

Google+ Print
الممثلة والعارضة المغربية سناء مبتسم تصدر ماركة تجميلية باسمها الممثلة والعارضة المغربية سناء مبتسم تصدر ماركة تجميلية باسمها

الإثنين 09-02-2015 16:00

يعرف المغاربة سناء مبتسم كعارضة أزياء مميزة ثم كممثلة أدت بعض الأدوار في التلفزيون أساساً، وتعدّ سناء من أول العارضات المغربيات اللواتي اخترن عالم الموضة. تميزت بإطلالة جميلة بفضل رشاقتها وبساطتها. بعد هذه التجربة خاضت غمار الصحافة النسائية وتخصصت في عالم الأناقة والتجميل ، لكنها أخيراً قررت أن تستثمر خبرتها في عالم الجمال والأناقة بإصدار ماركة مواد تجميل طبيعية أسمتها " أسرار سناء "، تقول لـ"سيدتي نت" : "هذا مشروعي الخاص يختزل كل مواد التجميل الطبيعية المغربية التي كنت أحرص على استعمالها ، خاصة وأن كثيرين من المعجبين والمتتبعين لمساري كانوا يسألونني باستمرار عن سر الاحتفاظ بجمالي، لذا قررت أن أشارك هذه المواد باسمي مع الجميع وهي من خلاصة الأعشاب التقليدية المغربية ، تناقلناها من الجدات إلى الأمهات إلى الفتيات، إنها وصفات من صميم الأعشاب والطبيعة المغربية فإذا كان الجميع يسأل عن سر سناء ها أنا اليوم أشارك الجميع في هذا السر" .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي