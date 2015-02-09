الممثلة والعارضة المغربية سناء مبتسم تصدر ماركة تجميلية باسمها

يعرف المغاربة سناء مبتسم كعارضة أزياء مميزة ثم كممثلة أدت بعض الأدوار في التلفزيون أساساً، وتعدّ سناء من أول العارضات المغربيات اللواتي اخترن عالم الموضة. تميزت بإطلالة جميلة بفضل رشاقتها وبساطتها. بعد هذه التجربة خاضت غمار الصحافة النسائية وتخصصت في عالم الأناقة والتجميل ، لكنها أخيراً قررت أن تستثمر خبرتها في عالم الجمال والأناقة بإصدار ماركة مواد تجميل طبيعية أسمتها " أسرار سناء "، تقول لـ"سيدتي نت" : "هذا مشروعي الخاص يختزل كل مواد التجميل الطبيعية المغربية التي كنت أحرص على استعمالها ، خاصة وأن كثيرين من المعجبين والمتتبعين لمساري كانوا يسألونني باستمرار عن سر الاحتفاظ بجمالي، لذا قررت أن أشارك هذه المواد باسمي مع الجميع وهي من خلاصة الأعشاب التقليدية المغربية ، تناقلناها من الجدات إلى الأمهات إلى الفتيات، إنها وصفات من صميم الأعشاب والطبيعة المغربية فإذا كان الجميع يسأل عن سر سناء ها أنا اليوم أشارك الجميع في هذا السر" .